Fotografa e insulta i vigili con l’autovelox poi scappa in contromano | denunciato

Un episodio di pura follia ha sconvolto Ferrara, culminato con la denuncia di un uomo di 55 anni. Dopo aver insultato i vigili con l’autovelox e tentato di scappare in contromano, si è trovato faccia a faccia con la giustizia. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e autorità, per garantire la sicurezza di tutti sulle strade. La legalità deve sempre prevalere.

Ferrara, 09 giugno 2025 - Pura follia terminata con una denuncia nei confronti di un 55enne. Un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale, successo lo scorso 5 maggio sul Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (RA8), al chilometro 08+500, in località Gualdo. Nel corso della mattinata, gli operatori della Polizia Locale erano regolarmente posizionati in quel tratto di strada per svolgere un servizio di controllo della velocità mediante autovelox. Improvvisamente, un veicolo ha effettuato una sosta non autorizzata in un'area adiacente alla rampa di accesso del raccordo. Cosa è successo. Il conducente, senza alcun motivo apparente, è sceso dal proprio mezzo dirigendosi verso la postazione degli agenti, estraendo il telefono cellulare per fotografare ripetutamente sia gli operatori che il veicolo di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fotografa e insulta i vigili con l’autovelox poi scappa in contromano: denunciato

In questa notizia si parla di: Autovelox Fotografa Insulta Vigili

Fotografa e insulta i vigili con l’autovelox poi scappa in contromano: denunciato - Follia sulla superstrada Ferrara mare: l’uomo di 55 anni, di Comacchio, è stato presto rintracciato dagli agenti della polizia locale ... Leggi su msn.com

Autovelox fatto esplodere: indagato il comandante dei vigili - di reato di falso ideologico per l'installazione dell'autovelox installato lungo la Statale 307 del Santo fatto ... Leggi su gazzetta.it

Autovelox da oltre 24mila multe in un mese, nei guai agente e capo dei vigili: indagati - indagine della Procura che vede come indagati capo dei vigili e un agente per le procedure adottate per l'installazione. Leggi su fanpage.it