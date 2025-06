Foti Fondazione Magna Grecia | Natalità non solo questione economica ma culturale

La denatalità in Italia va oltre i numeri: è una sfida culturale che richiede un ripensamento delle nostre priorità e valori. Secondo Foti della Fondazione Magna Grecia, non si tratta solo di questioni economiche, ormai superate grazie alle tecnologie, ma di un cambiamento di mentalità che coinvolge l’intera società. Per invertire questa tendenza, è necessario agire su più fronti, promuovendo una cultura che valorizzi la famiglia e il futuro.

(Adnkronos) – “La denatalità è decisamente una questione culturale, perché la questione economica nei Paesi sviluppati e occidentali è in parte superata dalle tecnologie. Immaginate che il nostro Pil medio nel Mezzogiorno era di 16.000 euro, oggi è di 19.000, e in Italia è già superiore ai 30.000 euro. Quindi non è solo un fattore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: Questione Economica Culturale Foti

Schillaci: "Carenza infermieri questione non solo economica ma di attrattività" - Il primo rapporto sulle professioni infermieristiche evidenzia la necessità di riformare i percorsi specialistici per affrontare la crescente carenza di infermieri.

denatalità in italia, tra culture familiari in trasformazione e nuove proposte istituzionali - Nino Foti della Fondazione Magna Grecia evidenzia come la denatalità in Italia sia principalmente culturale, con nuove iniziative e agevolazioni fiscali per sostenere famiglie e affrontare le emergenz ... Leggi su gaeta.it

Foti, chiederemo nuova revisione Pnrr, modifiche strutturali - Lo ha detto il ministro del Pnrr Tommaso Foti nelle comunicazioni in Senato. Leggi su msn.com

Foti (Fdi): Sbaglio fondamentale impedire dialogo culturale - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Leggi su video.sky.it