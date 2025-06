Fossacesia le docce pubbliche sulla spiaggia libera restano chiuse | Serve acqua potabile ma non possiamo sprecarla

A Fossacesia, le docce pubbliche sulla spiaggia libera resteranno chiuse anche per l’estate 2025, una decisione dettata dalla necessità di preservare l’acqua potabile, risorsa preziosa e limitata. L’amministrazione comunale ha confermato che, in seguito all’entrata in vigore del Decreto legislativo 18/2023, non è più possibile utilizzare acqua non potabile per questi servizi. La scelta mira a tutelare l’ambiente e garantire un uso responsabile delle risorse.

© Chietitoday.it - Fossacesia, le docce pubbliche sulla spiaggia libera restano chiuse: "Serve acqua potabile, ma non possiamo sprecarla"

