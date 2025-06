Forza porte e finestre in un cantiere ladro arrestato in centro

Un'azione tempestiva e decisa ha permesso di fermare un tentativo di furto in un cantiere nel cuore della città, rafforzando il senso di sicurezza tra i cittadini. Ieri pomeriggio, la polizia ha arrestato un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cercava di mettere le mani su porte e finestre di un cantiere in pieno centro. La sua cattura dimostra che la vigilanza continua è fondamentale per proteggere il nostro patrimonio urbano.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 47enne napoletano già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti in piazza Museo Filangieri per la segnalazione di un uomo intento a rubare in un cantiere. Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Forza porte e finestre in un cantiere. ladro arrestato in centro

