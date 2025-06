Forza la porta antipanico di una struttura sportiva e porta via le casse con il denaro | arrestato

Nella notte di lunedì 9 giugno, un intruso ha tentato di penetrare furtivamente in una struttura sportiva di San Donato, forzando la porta antipanico e cercando di portare via le casse con il denaro. Tuttavia, il suo piano è stato tradito dall’allarme che si è attivato, mettendo in fuga il malvivente e permettendo agli agenti di intervenire prontamente. La vicenda si conclude con l’arresto del responsabile, ma lascia aperti molti interrogativi sulla sicurezza della struttura.

