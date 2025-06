Forza Italia non appoggia il M5S Mimmo Longo sì e lascia il partito | Atto tardivo ma dovuto

In un contesto politico turbolento, Forza Italia ha preso una posizione decisa, non appoggiando più il M5S e lasciando il partito di Mimmo Longo. A San Giovanni Rotondo si respira tensione: si attendono il ritiro delle dimissioni del sindaco Filippo Barbano e la definizione di un nuovo governo comunale, in un quadro segnato dal passaggio in minoranza di alcune forze politiche chiave. La città si prepara a nuovi scenari che potrebbero cambiare il volto della politica locale.

A San Giovanni Rotondo si attendono due cose: il ritiro delle dimissioni del sindaco Filippo Barbano e il nuovo esecutivo di Governo che alla luce del passaggio in minoranza di 'In.Formazione' del presidente del Consiglio comunale Pasquale Chindamo e della 'Sinistra in Comune' dell'esponente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Forza Italia non appoggia il M5S, Mimmo Longo sì e lascia il partito: "Atto tardivo ma dovuto"

