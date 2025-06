Forse strangolata la bimba trovata a Villa Pamphili

Una tragedia scuote Villa Pamphili: la scoperta di madre e bambina trovate senza vita apre un mistero inquietante. Il primo esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, ma si sospetta uno strangolamento, alimentando interrogativi su quanto accaduto. La comunità è in attesa di nuovi risvolti per fare luce su questa tragica vicenda. Le indagini continuano per scoprire cosa si nasconda dietro questa dolorosa perdita, con la speranza di portare giustizia.

AGI - Il primo esame autoptico sul corpo della donna e della bambina, di et√† compresa tra 6 e 12 mesi, trovate morte a Villa Pamphili, "non ha restituito un quadro chiaro delle cause del decesso". Lo si apprende da fonti investigative. Dai primi accertamenti, non √® escluso che la bambina sia stata strangolata.¬†Le due vittime, madre e figlia, sarebbero¬† morte in momenti diversi.¬†Dall'esame sulla donna non sono emerse lesioni esterne evidenti mentre saranno necessari approfondimenti istologici su alcune parte del corpo della neonata. La donna, originaria dell'Europa dell'est, potrebbe essere morta tre o quattro giorno prima. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - "Forse strangolata" la bimba trovata a Villa Pamphili

