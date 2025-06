Formia navette gratuite nei weekend | un’alternativa alla guida in stato alterato

A Formia, i weekend si fanno più sicuri e sostenibili grazie alle navette gratuite, un’ottima alternativa alla guida in stato alterato. L’iniziativa “Con Guido fai strada” coinvolge più enti locali per promuovere una mobilità responsabile e ridurre incidenti e rischi. Un modo intelligente per godersi le serate senza preoccupazioni, tutelando sé stessi e gli altri. Con questa iniziativa, il futuro della mobilità è già oggi più sicuro e accessibile, perché ogni viaggio conta.

Formia, 9 giugno 2025- Il Comune di Formia ha aderito all’iniziativa “Con Guido fai strada”, promossa dalla Provincia di Latina in collaborazione con diversi enti locali e istituzioni, tra cui la Prefettura e la Questura di Latina, i Comuni di Fondi, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, San Felice Circeo, Terracina. Il progetto è sostenuto dal programma nazionale “Mobilità Sicura”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche contro la droga e le dipendenze. Uno step importante per la sicurezza sulle strade e la prevenzione dei comportamenti a rischio. Nei fine settimana e durante l’estate, i Comuni metteranno a disposizione navette gratuite per garantire un’alternativa sicura alla guida in stato alterato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Formia Navette Gratuite Alternativa

Formia, navette gratuite nei weekend: un’alternativa alla guida in stato alterato - "Con Guido fai strada" è più di una campagna di sensibilizzazione: è un invito a fare la differenza con comportamenti responsabili ... Leggi su ilfaroonline.it

La provincia di latina rilancia “con guido fai strada” per la sicurezza stradale con navette gratuite in estate - La provincia di Latina rilancia la campagna “Con Guido fai strada” con navette gratuite notturne nei weekend estivi, coinvolgendo studenti, istituzioni e forze dell’ordine per promuovere la sicurezza ... Leggi su gaeta.it

Il Comune di Formia potenzia i servizi gratuiti di bus navetta per gli eventi del 26 e 27 agosto - Per venire incontro alle esigenze dei cittadini l’amministrazione comunale di Formia ha deciso di potenziare i servizi gratuiti di bus navetta in occasione degli eventi in programma oggi, 26 agosto, e ... Leggi su latinatoday.it