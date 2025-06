Formazioni ufficiali Italia Moldova | le scelte di Spalletti e Cleschenco

In attesa della conclusione di un’era, Spalletti prepara l’ultima sfida sulla panchina azzurra con le formazioni ufficiali Italia-Moldova. L’attenzione è tutta rivolta alle scelte del tecnico, che conferma Bastoni dopo il problema fisico e schiera due talenti dell’Inter. Un momento importante per il calcio italiano, ricco di emozioni e speranze… e questa partita segna un capitolo memorabile nel percorso della Nazionale.

Formazioni ufficiali Italia Moldova, le scelte di Spalletti per la sua ultima sulla panchina azzurra. Ecco le scelte ufficiali di Luciano Spalletti, destinato a lasciare la panchina dopo la partita. Rientrato il problema fisico di Bastoni che era dato inizialmente fuori ma che giocherà dall’inizio. Le formazioni ufficiali di Italia Moldova con due calciatori dell’ Inter in campo. ITALIA – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso; Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti MOLDAVIA: Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Calmanov, Nicolaescu, Postolach. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Italia Moldova: le scelte di Spalletti e Cleschenco

In questa notizia si parla di: Ufficiali Scelte Spalletti Formazioni

Formazioni Ufficiali Milan Bologna, le scelte per la finale di Coppa Italia - In attesa del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, analizziamo le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori.

#NorvegiaItalia, Spalletti presenta la sfida: “#Raspadori titolare? Sta benissimo” https://napolinetwork.com/news/143463452166/norvegia-italia-le-formazioni-ufficiali-le-scelte-dei-commissari-tecnici?et… Partecipa alla discussione

Coppola titolare, Raspadori e non Frattesi: le scelte di Spalletti per #NorvegiaItalia Partecipa alla discussione

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: la scelta di Spalletti su Rovella - Alle 21 Italia e Moldovia in campo per la seconda partita degli azzurri del girone di qualificazioni per il mondiale. Leggi su msn.com

Italia-Moldova, FORMAZIONI UFFICIALI: l'ultimo undici scelto da Spalletti, Lucca in panchina - Moldova, sfida valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e gara in cui gli zzurri dovranno mostrare una reazione dopo la disfatta con la N ... Leggi su msn.com

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali e le scelte di Spalletti e Cle?cenco per Italia- Leggi su gianlucadimarzio.com