Formazioni ufficiali Italia Moldavia ecco l’undici | le scelte di Spalletti sui bianconeri! Solo lui rappresenterà Madama in campo

L’attesa è finita: sono state ufficializzate le formazioni di Italia e Moldavia, con Spalletti che sceglie con cura i suoi uomini per questa sfida cruciale di qualificazione ai Mondiali. Solo Andrea Cambiaso rappresenta la Juventus in campo, segnando un momento importante per i bianconeri e i loro obiettivi di mercato. Scopriamo insieme le scelte del ct e le emozioni che ci aspettano in questa partita decisiva.

Formazioni ufficiali Italia Moldavia: tutti i dettagli sulle scelte di Spalletti per l’importante sfida degli Azzurri. È ufficiale la formazione dell’ Italia per l’importante match di qualificazione ai Mondiali. Il solo Andrea Cambiaso rappresenterà la Juve: parte titolare ma ci sono tanti obiettivi di mercato in campo. Italia (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti. Moldavia (3-4-2-1) – Kozhukhar; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Italia Moldavia, ecco l’undici: le scelte di Spalletti sui bianconeri! Solo lui rappresenterà Madama in campo

