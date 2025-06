Formazione ATA 2024 | al via il percorso per le posizioni economiche

La formazione ATA 2024 prende il via, offrendo un'importante opportunità di crescita professionale per oltre 57.600 dipendenti del settore scolastico. Dopo l'incontro con i sindacati del 4 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha svelato i dettagli del percorso mirato all’assegnazione delle posizioni economiche. Se sei tra i destinatari, questa è la tua chance per avanzare nella carriera: preparati a scoprire tutti i passaggi fondamentali!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato i sindacati mercoledì 4 giugno per presentare i dettagli sul percorso di formazione ATA 2024 finalizzato all’assegnazione delle posizioni economiche. Il percorso riguarda il personale che ha presentato domanda lo scorso dicembre. Quanti parteciperanno alla formazione ATA 2024 Il Ministero ha ammesso 57.630 dipendenti ATA al percorso . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Percorso Formazione Posizioni Economiche

