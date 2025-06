Formaggi italiani da 5,5 miliardi | quali sono i più venduti

L’Italia si conferma regina mondiale della produzione casearia, con un patrimonio di oltre 588 specialità tra Dop, Igp e Pat, e un valore di mercato di ben 55 miliardi di euro. Ma quali sono i formaggi italiani più venduti e apprezzati? Esploriamo insieme le eccellenze che rendono il nostro paese leader nel mondo dei formaggi, un patrimonio da gustare e proteggere.

L'Italia nella produzione di formaggi si distingue come vera e propria eccellenza. Con la sua leadership mondiale per biodiversità casearia, vanta infatti ben 588 specialità tra formaggi Dop, Igp e prodotti agroalimentari tradizionali (Pat). Una varietà che non ha eguali in nessun altro Paese al mondo. È un patrimonio culturale, agricolo ed economico che, secondo l'analisi di Coldiretti su dati Ismea, in termini produttivi vale 5,5 miliardi di euro. Il formaggio non è soltanto un alimento. È la colonna portante di quella che viene definita la Dop Economy, ovvero il sistema italiano delle produzioni a denominazione di origine, che nei prodotti lattiero-caseari trova la sua espressione più rappresentativa.