Forest bathing in Lessinia

Forest bathing in Lessinia offre un'esperienza unica di connessione profonda con la natura, rigenerando corpo e mente tra i maestosi boschi di questa affascinante regione. Durante l'escursione, il personale qualificato guiderà i partecipanti attraverso attività basate su metodi riconosciuti dalla Rete TeFFIt, ideate per riscoprire il benessere attraverso il contatto sensoriale con l'ambiente forestale. Preparati a vivere un'autentica immersione nella natura, scoperta e relax ti attendono ad ogni passo.

L'escursione avrà lo scopo di far sperimentare una piena immersione nell'ecosistema bosco nel territorio della Lessinia. Durante il percorso verranno proposte, da personale qualificato secondo il metodo individuato dalla Rete TeFFIt-Terapie Forestali in Foreste Italiane, attività basate su.

