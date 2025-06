Fondi europei utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20

Il quadro che emerge evidenzia un impegno straordinario nell’ottimizzazione delle risorse europee per la Sicilia, dimostrando una capacità attiva e strategica nel valorizzare ogni euro stanziato. Con oltre 660 milioni di euro già destinati a progetti innovativi e sviluppo locale, la regione si avvicina sempre più al pieno utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai fondi FESR 2014-2020. Questa dinamica rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e competitivo.

Utilizzate tutte le risorse disponibili del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Supera i 660 milioni di euro l'ammontare delle operazioni già selezionate nell'ambito del medesimo programma per il ciclo 2021-2027. Già impegnati, inoltre, più di 312 milioni dei fondi di sviluppo e coesione.

