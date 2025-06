Fondi da Regione per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati

La regione Lombardia dimostra ancora una volta il suo impegno nel rendere gli edifici privati più accessibili, destinando ben 5,6 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche. Con oltre 225mila euro dedicati al Lecchese, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una società più inclusiva e accogliente. Scopri come puoi beneficiare di questo sostegno e contribuire a creare ambienti più accessibili per tutti.

Un aiuto significativo da Regione Lombardia per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. L'ente mette in campo in totale 5,6 milioni di euro, di cui oltre 225mila per il Lecchese. Lo stabilisce una delibera della Giunta approvata su proposta dell'assessore alla Casa e.

