Fondazione ’Durante dopo di Noi’ riceve la donazione di 35mila euro

L'assemblea di Bilancio della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia nella sede di piazza Grandi al Villaggio Foscato, è stata l'occasione per incontrare e ringraziare l'avvocato Nino Ruffini, presidente della Fondazione Boni Cuvier, per l'importante donazione del valore di 35mila euro elargita in favore della Fondazione reggiana impegnata da oltre dieci anni nella realizzazione di percorsi di autonomia rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie. Il presidente Massimo Giaroli nel suo intervento, ringraziando a nome della Fondazione Durante e Dopo di Noi, ha parlato dell'importanza del contributo ricevuto riferendosi in particolare al sostegno dei progetti di residenzialità innovativa, ma anche ai percorsi sanitari agevolati e al potenziamento dei servizi di consulenza che la Fondazione Durante e Dopo di Noi rivolge alle famiglie.