Fogna bianca nel quartiere San Paolo al via la seconda fase dei lavori

Nel cuore del quartiere San Paolo, si dà il via alla seconda fase dei lavori per la nuova rete fognaria bianca. Un intervento strategico che coinvolge il collettore principale di viale delle Regioni, integrando le infrastrutture esistenti e future. Questa operazione garantirà un ambiente più pulito e sicuro, riducendo i rischi di allagamenti e migliorando la qualità della vita. I lavori rappresentano un passo importante verso un quartiere più sostenibile e resiliente.

Gli interventi riguardano la realizzazione del collettore principale di viale delle Regioni a cui si collegheranno la rete esistente e le future caditoie. Sono partiti questa mattina i lavori relativi al secondo lotto per la realizzazione del sistema di fognatura pluviale al servizio del. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fogna bianca nel quartiere San Paolo, al via la seconda fase dei lavori

In questa notizia si parla di: Lavori Fogna Bianca Quartiere

Nuovi interventi per la fogna bianca a Carbonara e Ceglie: ok alla seconda fase dei lavori - La Giunta comunale di Bari ha approvato la seconda fase dei lavori per la fognatura bianca nei quartieri Carbonara e Ceglie del Campo, con un investimento di 1,8 milioni di euro.

Fogna bianca nel quartiere San Paolo, al via la seconda fase dei lavori - Questa mattina è stato avviato il cantiere per la realizzazione del collettore principale di viale delle Regioni a cui si collegheranno la rete esistente e le future caditoie ... Leggi su baritoday.it

Riqualificazione a Bari, iniziati i lavori per la fogna bianca al San Paolo: «Stop agli allagamenti» - Ed è facile immaginarlo per i residenti di un quartiere che dinanzi a piogge ... Leggi su quotidianodipuglia.it

San Paolo, cinque milioni per la nuova fogna bianca: apre il cantiere più atteso in città - In questo modo la riqualificazione in superficie delle strade del quartiere ... Leggi su quotidianodipuglia.it