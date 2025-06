Flotilla per Gaza | Nave sequestrata equipaggio rapito da Israele

La tensione nel Mediterraneo si fa sempre più intensa: la nave umanitaria Madleen, parte della Flotilla per Gaza, è stata sequestrata e il suo equipaggio rapito da Israele. Mentre la guerra tra Israele e Hamas prosegue da oltre 600 giorni coinvolgendo anche Libano, Siria, Iran e Yemen, l’azione di solidarietà affronta una drammatica escalation. La comunità internazionale guarda con apprensione a questa crisi umanitaria senza precedenti, mentre le sorti di attivisti come Greta Thunberg e Rima Hassan restano incognite.

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 612 L’organizzazione Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per dirigersi a Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg e l’europarlamentare francese Rima Hassan, ha reso noto che l’imbarcazione è stata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flotilla per Gaza: “Nave sequestrata, equipaggio rapito da Israele”

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Flotilla per Gaza: "Nave sequestrata ed equipaggio rapito da Israele" | Tel Aviv: "Chi a bordo sarà rimpatriato" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #9giugno Partecipa alla discussione

Israele ha ordinato all’equipaggio della nave della ong Freedom Flotilla carica di aiuti umanitari per Gaza di “tornare indietro”, dichiarando, tramite il ministro della Difesa Katz, che faranno di tutto per fermarli. Più che un ordine, un’intimidazione, una minaccia Partecipa alla discussione

Israele assalta in acque internazionali la nave di Freedom Flotilla diretta a Gaza, arrestato l’equipaggio - Madleen, nave battente bandiera britannica appartenente alla Freedom Flotilla Coalition (FFC), è stata assaltata alle 2 di notte da unità dell'esercito ... Leggi su fanpage.it

Freedom Flotila, sequestrata da Israele la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza - Gli attivisti a bordo della nave saranno espulsi da Israele e rimandati nei paesi di provenienza, ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Israele, spiegando che l'imbarcazione è stata bloccata ... Leggi su tg.la7.it

La nave Madleen di Freedom Flotilla non arriva a Gaza: attacco israeliano in mare aperto - Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, l’esercito israeliano ha preso il controllo della nave Madleen, un’imbarcazione battente bandiera britannica e parte della missione umanitaria della Freedom Flotilla ... Leggi su notizie.it