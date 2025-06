Flotilla per Gaza | Nave sequestrata ed equipaggio rapito da Israele | Tel Aviv | Chi a bordo sarà rimpatriato

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano: una flotilla diretta a Gaza è stata sequestrata da Israele, con l'equipaggio rapito e solo alcuni membri, tra cui Greta Thunberg e Rima Hassan, già rientrati. Nel frattempo, un incendio doloso ha devastato una sinagoga a Gerusalemme, alimentando ulteriori preoccupazioni sulla stabilità della regione. La situazione resta delicata e in evoluzione, richiedendo attenzione e azione internazionale.

Sull'imbarazione anche Greta Thunberg e l'europarlamentare francese Rima Hassan. L'incendio scoppiato sabato notte in una sinagoga di Gerusalemme sarebbe di origine dolosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla per Gaza: "Nave sequestrata ed equipaggio rapito da Israele" | Tel Aviv: "Chi a bordo sarà rimpatriato"

In questa notizia si parla di: Flotilla Gaza Nave Sequestrata

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Flotilla per Gaza: "Nave sequestrata ed equipaggio rapito da Israele" | Tel Aviv: "Chi a bordo sarà rimpatriato" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 612. Leggi su msn.com

Ecco il drammatico video di Greta Thunberg dalla nave di attivisti sequestrata dall'esercito israeliano - appello lanciato da Greta Thunberg dalla nave diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, prima del blitz dell'esercito israeliano che ha portato al sequestro del natante affittato dalla ... Leggi su msn.com

I volontari a bordo della nave Madleen (Freedom Flotilla) sono stati sequestrati dalle forze israeliane - La Freedom Flotilla Coalition ha confermato che i volontari a bordo della Madleen sono stati sequestrati dalle forze israeliane. Leggi su informazione.it