Florim punta su un futuro sempre più sostenibile

Florim, da oltre sei decenni leader nel settore ceramico, continua a credere in un domani più sostenibile, affrontando con determinazione le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Nonostante un anno segnato da incertezze, la passione per il design e l’innovazione ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Con questa volontà, Florim si impegna a plasmare ambienti più belli e responsabili, contribuendo a un futuro in cui la qualità e la sostenibilità sono al centro di ogni creazione.

"ABBIAMO attraversato un altro anno di grandi incertezze, ma, nonostante questo, abbiamo raggiunto gli obiettivi industriali e di sostenibilità che ci eravamo prefissati", dice il presidente di Florim, Claudio Lucchese. Con un'innata passione per la bellezza e il design, Florim produce da oltre 60 anni superfici ceramiche per tutte le esigenze dell'edilizia, dell'architettura e dell'interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del fondatore, Giovanni Lucchese, l'azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico italiano, ed un presente da trend setter internazionale del settore. Sono 416 i milioni di euro il fatturato realizzato dai brand del gruppo nel 2024.

In questa notizia si parla di: Florim Sostenibile Punta Lucchese

