Flop referendum la minoranza Pd va all’assalto | Regalo a Meloni autogol evitabile Schlein | Giusto schierarsi

Non è solo la destra a esultare per il mancato quorum dei referendum su lavoro e cittadinanza. L'ala " riformista " del Pd non nasconde la soddisfazione per il fallimento dei quesiti che miravano a smantellare il Jobs Act, la riforma liberista del lavoro approvata nel 2015 dal governo Renzi ( e già svuotata in molte sue parti dalla Corte costituzionale ). Ad aprire l'assalto della minoranza dem è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e aspirante alter ego "moderata" della segretaria Elly Schlein: "Una sconfitta profonda, seria, evitabile. Purtroppo un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre.