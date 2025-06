Flop referendum? Intervenga il governo invece di festeggiare Il Jobs act già corretto da troppe sentenze e ora è un vero caos di norme

Il flop del referendum sul Jobs Act mette in evidenza un problema più grande: l’incapacità di coinvolgere i cittadini e di affrontare le vere sfide del mercato del lavoro. Invece di festeggiare passi avanti che si sono dimostrati complessi e soggetti a continue modifiche, il governo dovrebbe intervenire con decisione per chiarire e semplificare il quadro normativo. È ora di passare dalle polemiche alle azioni concrete, per garantire diritti reali e duraturi ai lavoratori.

Il referendum abrogativo sul Jobs Act si è chiuso con un dato inequivocabile: la partecipazione non ha raggiunto il quorum e, dunque, il progetto dei suoi ispiratori è tecnicamente fallito. La Cgil ha presentato i referendum come uno strumento per ripristinare diritti fondamentali, dando per acquisita l’equazione “quesito = diritto”. Ma la scarsa partecipazione popolare – al netto del periodo estivo, della campagna referendaria debole e della scarsa copertura mediatica – suggerisce che quel messaggio non è stato capito, oppure non è stato condiviso. Se davvero in gioco ci fossero stati diritti universali, sarebbe stato lecito aspettarsi una mobilitazione più ampia. 🔗 Leggi su Open.online