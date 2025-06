Flop Referendum 8 e 9 giugno i risultati sui sì ai 5 quesiti | oltre l’87% per quelli sul lavoro al 65% per cittadinanza in 5 anni

Il referendum dell’8 e 9 giugno si è concluso con un risultato sorprendente: tutti e cinque i quesiti hanno ottenuto il sì, ma la scarsa affluenza del 30,1% ha impedito il raggiungimento del quorum. Un flop che mette in luce come, anche con il consenso popolare, le sfide della partecipazione siano decisive per il successo delle riforme. È fondamentale capire cosa possa aver influito su questa mancanza di coinvolgimento e come migliorare la partecipazione futura.

Ecco i risultati ai singoli requisiti. Tutti e 5 hanno ottenuto il sì, ma la bassa affluenza ha fermato sul nascere il raggiungimento del quorum Il flop del referendum dell'8 e 9 giugno è stato lampante, nonostante i 5 quesiti abbiano raggiunto il sì. Tuttavia, la bassa affluenza, al 30,1%, h.

In questa notizia si parla di: flop - referendum - giugno - risultati

Provincia di Teramo Comune di Giulianova Comune di Giulianova Referendum 8-9 Giugno 2025 - Risultati Referendum 8-9 Giugno 2025 - Risultati Dettagli della notizia Data: 09 giugno2025 Chiusura dei seggi ore 15 - Affluenza al 29,4%

La prima pagina di oggi, 10 giugno 2025

