Fiumicino tentano un colpo dal oltre mille euro al duty free dell’aeroporto | due denunce

Nel cuore dell'aeroporto di Fiumicino, l'attenzione dei Carabinieri non si ferma mai. Recenti controlli hanno portato alla scoperta di due individui che tentavano di svaligiare il duty free, cercando di superare le casse senza pagare. Un episodio che sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle regole tra milioni di viaggiatori. La lotta contro i furti aeroportuali continua senza sosta, a tutela di tutti noi.

Fiumicino, 9 giugno 2025 – Proseguono senza sosta, in questi giorni, i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Tra i numerosi passeggeri in transito, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso 2 persone che hanno tentato di superare le casse dei duty free situati all’interno dello scalo, senza pagare, mentre erano in attesa della partenza dei rispettivi voli. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. Recuperata tutta la refurtiva per lo piĂą prodotti di profumeria e distillati, per un valore di circa 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it