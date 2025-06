Fiumicino referendum disertato da 7 elettori su 10

La scarsa affluenza a Fiumicino riflette un trend preoccupante di disaffezione civica che rischia di indebolire la nostra democrazia partecipativa. Con solo il 27,34% dei cittadini che ha esercitato il diritto al voto, emerge un allarme sulla motivazione e l'interesse della popolazione verso le scelte cruciali che influenzano il loro futuro. È il momento di interrogarsi: come coinvolgere e riconquistare la fiducia dei cittadini?

Fiumicino, 9 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino si allinea al quadro nazionale con un dato netto: solo il 27,34% degli aventi diritto ha votato al referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025. Circa 7 cittadini su 10 hanno deciso di non partecipare alla consultazione, segnando un nuovo episodio di disaffezione nei confronti della politica referendaria. Il numero è significativo. Non solo perché ben lontano dal quorum del 50%+1, ma anche perché ribadisce un trend in calo che da anni interessa tutte le principali consultazioni. Se alle elezioni politiche del 2022 a Fiumicino aveva votato il 67,7% degli elettori, alle amministrative del 2023 l’affluenza era scesa al 59,9%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Fiumicino Referendum Disertato Elettori

Referendum, apertura straordinaria degli uffici anagrafe ed elettorale di Fiumicino e Palidoro - In vista dei Referendum abrogativi del 8-9 giugno 2025, gli Uffici Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro apriranno straordinariamente al pubblico, garantendo il rilascio di Carte di Identità Elettroniche e altre certificazioni, assicurando così il supporto necessario ai cittadini per esercitare il loro diritto di voto in modo sicuro ed efficiente.

A Fiumicino ha votato il 53,37% degli elettori - Ad urne chiuse alle 15, è stata del 53,37 per cento la percentuale definitiva dei votanti per le elezioni comunali di Fiumicino. Leggi su repubblica.it

Referendum trivelle, ecco la mappa del voto. Metà elettori M5S ha disertato le urne - Ebbene, stando ai dati della SWG, solo il 46% degli elettori grillini si è recato a sostenere il referendum per il quale il partito si è speso in modo massiccio. Leggi su ilmessaggero.it

Referendum: Swg, maggioranza elettori Lega-Fi astenuti - La maggioranza degli elettori di Fi si sono astenuti sui cinque referendum sulla giustizia, con piccole variazioni tra i quesiti, mentre per quanto riguarda la Lega la maggioranza degli elettori ... Leggi su ansa.it