Fiumicino in scadenza la prima rata dell’Imu

Fiumicino ricorda ai cittadini che la prima rata dell'IMU scade il 16 giugno 2025. Un'occasione importante per adempiere ai propri obblighi fiscali e evitare sanzioni. La corretta applicazione delle aliquote e la valutazione della base imponibile sono fondamentali per un calcolo preciso. Si ricorda che rispettare le scadenze permette di mantenere una buona gestione delle proprie finanze e contribuire al benessere della comunità locale.

Fiumicino, 9 giugno 2025- La Fiumicino Tributi informa che la prima rata dell’Imu, l’imposta municipale dovuta per beni immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) va pagata, ogni anno, entro il 16 giugno, mentre la seconda rata, a saldo dell’imposta, si versa il 16 dicembre. Le due rate sono frutto del calcolo Imu  che tiene conto della base imponibile (valore rivalutato dell’immobile) e dell’aliquota prevista. Si ricorda che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione, nessun bollettino arriverà a casa del contribuente che dovrà , invece, provvedere (anche tramite CAF, patronati e professionisti) a calcolare quanto dovuto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

