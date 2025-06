Fitto | Competitività centrale obiettivo è Europa sempre più a misura d’impresa

In un mondo in continua evoluzione, la competitività diventa il cuore pulsante dell’Europa. La Commissione Europea, guidata da visioni ambiziose come il Competitive Compass, si impegna a creare un mercato più dinamico, trasparente e accessibile per le imprese di ogni dimensione. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’Europa in un ambiente dove le aziende possano crescere e innovare senza barriere. Un impegno che mira a plasmare un futuro più prospero e sostenibile per tutti.

"La competitività rappresenta una priorità centrale per la commissione europea. Abbiamo tracciato una direzione chiave con il competitive compass e stiamo dando attuazione a questa visione con azioni concrete. L'obiettivo è costruire un'Europa sempre più a misura d'impresa con un mercato più dinamico, regole più chiare e accessibili e con la possibilità di

