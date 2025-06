Fisioterapisti e farmacisti | insieme per una nuova sanità di prossimità

In un mondo in continua evoluzione, fisioterapisti e farmacisti uniscono le forze per rivoluzionare l'assistenza sanitaria di prossimità. Con una collaborazione senza precedenti tra OFI Lazio, Federfarma Roma e Assofarm Lazio, nasce un innovativo modello che porta servizi riabilitativi direttamente nelle farmacie, punti strategici e accessibili per tutta la comunità. Un passo avanti verso una sanità più vicina, efficiente e inclusiva, offrendo ai cittadini cure di qualità a portata di mano.

. Il fisioterapista e il farmacista si stringono la mano per offrire ai cittadini un nuovo modello di sanità di prossimità. Nasce così una sperimentazione innovativa che vede collaborare fianco a fianco l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio (OFI Lazio), l’Ordine dei Farmacisti di Roma, Federfarma Roma e Assofarm Lazio: l’obiettivo è portare i servizi riabilitativi all’interno delle farmacie, ormai sempre più presìdi polifunzionali del territorio. Un progetto pilota per la Regione Lazio. Il progetto, al via nella Città Metropolitana di Roma, con la prospettiva di estendersi in tutta la Regione Lazio, prevede la presenza di un fisioterapista in locali dedicati all’interno delle farmacie aderenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fisioterapisti e farmacisti: insieme per una nuova sanità di prossimità

