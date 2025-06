Firenze ripulita la cappella di Villa il Casone Gli Angeli del Bello al lavoro dopo gli imbrattamenti

Siamo intervenuti il prima possibile per preservare il patrimonio artistico e la bellezza di Firenze, dimostrando che l’amore per la città vince sempre contro l’inciviltà. Gli Angeli del Bello, con dedizione e passione, si sono impegnati ancora una volta a tutelare un tesoro che appartiene a tutti noi, restituendo alla comunità un luogo che merita rispetto e ammirazione. La nostra città si mostra forte e resiliente, pronta a difendere il suo splendore.

Firenze, 9 giugno 2025 – Con tanto amore e pazienza, i Custodi del Bello hanno ripulito l'ex cappella di Villa il Casone in via Villamagna che, rimessa a nuovo appena un mese fa, nel weekend era stata nuovamente presa di mira dai vandali. Stamani, 9 giugno, una squadra di Custodi del Bello è intervenuta per cancellare l’ennesimo assurdo sfregio. Adesso, l’edificio è nuovamente tornato splendente. “Siamo intervenuti il prima possibile per ripristinare il decoro di questo edificio ancora preso di mira dai vandali – dicono dalla Fondazione Angeli del Bello -. Anche se è una lotta impari quella tra chi imbratta e chi ripulisce, il nostro impegno rimane quello di restituire alla città la sua bellezza, sperando anche che il nostro operato sia di esempio per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura dei beni pubblici e, soprattutto, a non rovinarli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, ripulita la cappella di Villa il Casone. Gli Angeli del Bello al lavoro dopo gli imbrattamenti

In questa notizia si parla di: Bello Firenze Cappella Villa

Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone - Firenze, 12 maggio 2025 – Gli Angeli del Bello sono scesi in campo per riportare alla luce la bellezza della cappella di Villa il Casone, nel quartiere di Gavinana.

Firenze, ripulita la cappella di Villa il Casone. Gli Angeli del Bello al lavoro dopo gli imbrattamenti - Sono intervenuti i Custodi del Bello: “Anche se è una lotta impari quella tra chi imbratta e chi ripulisce, il nostro impegno rimane quello di restituire alla città la sua bellezza” ... Leggi su lanazione.it

Sfregio bis all’antica cappellina. Ancora slogan politici sulle mura . Affronto agli Angeli del Bello - Neanche un mese fa i volontari dell’associazione avevano ripulito l’edificio di via Villamagna. Leggi su msn.com

Angeli del Bello, ripulita l'ex cappella di Villa il Casone - Intervento tempestivo dei Custodi del Bello per ripristinare il decoro della ex cappella di Villa il Casone ... Leggi su gonews.it