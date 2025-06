Firenze noir il nuovo omicidio è ' al lampredotto'

Firenze si prepara ad accogliere un nuovo capitolo di mistero e suspense con la presentazione di "Omicidio al lampredotto" di Wladimiro Borchi. Ambientato tra le strade e i sapori della città, questo giallo promette di catturare gli appassionati di misteri toscani. Un’opera che conferma il talento di Borchi nel dipingere con parole una Firenze noir avvolta nel suo fascino oscuro. La città non vedo l'ora di scoprire cosa si nasconde tra le pagine...

Firenze, 9 giugno 2025 - Sarà presentato il 12 giugno alle 21 all’Sms di Serpiolle in via delle Masse 38 a Firenze, il libro dello scrittore e giallista, Wladimiro Borchi, ‘Omicidio al lampredotto’. Un giallo assolutamente toscano, per questo autore che può contare anche su un’altra ‘perla’ ovvero la pubblicazione sul Giallo Mondadori classico di giugno (1493) del suo racconto "L'ultima volta che vidi Leone Serafini", in appendice al capolavoro di Peter Lovesey, “La statua di cera”. Nell’omicidio al lampredotto, Borchi racconta di un delitto che scuote Firenze e impegna Leone Serafini, un investigatore dal passato ingombrante che farà della ricerca della verità una sfida personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it