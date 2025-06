Firenze in scena ‘La Sognatrice’ nel chiostro di Villa Vogel

Firenze si prepara a vivere un’esperienza unica con “La Sognatrice”, un’opera che nasce dall’incontro tra danza, teatro e sensibilità innovative. Debuttando il 11 e 12 giugno nel suggestivo chiostro di Villa Vogel, questa performance invita il pubblico a esplorare il viaggio di una donna che trova forza nello sradicamento quotidiano. Un connubio di talenti che promette di emozionare e sorprendere: non mancate!

Firenze, 9 giugno 2025 – Un'opera nata dall'incontro di due artisti, due esperienze, due sensibilità: quelle della danzatrice Paola Corsi e dell'attore, regista e drammaturgo Leonardo Capuano. Va in scena mercoledì 11 e giovedì 12 giugno alle 19 nel chiostro di Villa Vogel a Firenze (via A. Canova 72) "La Sognatrice", storia di una donna che fa dello sradicamento la sua dimensione quotidiana, prodotta da tre realtà artistiche d'eccellenza: Teatri d'Imbarco e Versiliadanza in collaborazione con Il Lavoratorio. Un Viaggio Tra Drammaturgia e Poesia. La drammaturgia è originale ma le atmosfere e le parole di Agota Kristof ne "L'ora grigia" e di due grandi poeti italiani, Aldo Nove e Chandra Livia Candiani, sono punti di riferimento centrali nella vicenda della protagonista (Corsi, sola in scena) che, attingendo al contenuto dei bagagli che porta con sé, crea nuovi e diversi habitat: luoghi per se stessa e per i personaggi che evoca e immagina.

