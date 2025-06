Firenze celebra Beppe Virgili | concluso il torneo Us Affrico in onore del bomber viola

Firenze si anima in un tributo vibrante per Giuseppe ‘Beppe’ Virgili, leggenda e simbolo della Fiorentina. Concluso all’US Affrico il torneo che celebra il suo spirito, il calcio si trasforma in un ponte tra passato e presente, onorando un eroe che ha scritto pagine indelebili nella storia viola. Un evento ricco di emozioni che riafferma l’eredità di Virgili, continuando a ispirare giovani talenti e appassionati.

Firenze celebra Giuseppe ‘Beppe’ Virgili: si è concluso all’ Us Affrico il torneo che onora il bomber e leggenda della Fiorentina. Una giornata dedicata al calcio, alla memoria e all’identità viola, nel ricordo del centravanti che, partito da Udine, contribuì in modo decisivo alla conquista del primo scudetto della Fiorentina. Proprio all’Affrico Virgili legò il suo nome fondando la Scuola calcio a lui intitolata, riaffermando l’eredità sportiva e morale di un uomo diventato leggenda con i suoi fantastici e numerosi gol di classe, astuzia e potenza. Il torneo è per i Pulcini anno 2015 della Scuola calcio e ha visto la partecipazione di società di alto profilo con vittoria finale dei fortissimi ragazzi del Tau Altopascio, seguono la Sestese e i fiorentini dell’Affrico, allenati da Cipriano e Zantedeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze celebra Beppe Virgili: concluso il torneo Us Affrico in onore del bomber viola

In questa notizia si parla di: Affrico Virgili Firenze Celebra

Firenze celebra Beppe Virgili: concluso il torneo Us Affrico in onore del bomber viola - Concluso a Firenze il torneo Us Affrico in onore di Beppe Virgili, leggenda della Fiorentina, con la vittoria del Tau Altopascio. Leggi su lanazione.it

L’Affrico fa 100 anni, una storia non solo di sport - Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla newsletter del Corriere Fiorentino. Leggi su corrierefiorentino.corriere.it