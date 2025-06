Fipili incidente fra 4 auto e un tir a Scandicci Sei feriti strada bloccata

Un grave incidente sulla Fipili a Scandicci ha coinvolto quattro auto e un tir, causando sei feriti e la temporanea chiusura della strada. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e assistere i soccorsi. La sicurezza dei cittadini resta la priorità mentre si lavora per ripristinare la circolazione. Seguiteci per aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione dell’incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17:15 all'altezza di Scandicci, al km 5 in direzione di Firenze. 4 autovetture e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti nell'incidente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili, incidente fra 4 auto e un tir a Scandicci. Sei feriti, strada bloccata

