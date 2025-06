Fioriamo il quartiere | a Fiumicino il progetto per trasformare gli spazi pubblici

Fioriamo il quartiere a Fiumicino: un progetto ambizioso che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di colore, vita e inclusione. Ideato dalla classe 3G dell’Istituto Porto Romano con il sostegno del Comune, questa iniziativa dimostra come scuola, cittadini e amministrazione possano unire le forze per creare un ambiente più bello e sostenibile. Il risultato sarà un quartiere rigenerato, accogliente e pieno di energia positiva, pronto a fiorire ancora di più.

Fiumicino, 9 giugno 2025 – Un quartiere più bello, vivo e colorato: è questo l’obiettivo del progetto “Fioriamo il quartiere”, ideato e sviluppato dalla classe 3G dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino. Un esempio concreto di c ittadinanza attiva e partecipazione civica, in cui scuola, istituzioni e comunità collaborano per costruire una città più vivibile, colorata e sostenibile. Il progetto punta a t rasformare gli spazi pubblici rendendoli più accoglienti, verdi e creativi. Tutti i residenti della zona limitrofa alla I.C. Porto Romano, sono invitati a contribuire decorando i propri balconi e davanzali con fiori e piante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Quartiere Fiumicino Progetto Fioriamo

“Fioriamo il quartiere”: a Fiumicino il progetto per trasformare gli spazi pubblici - Cittadinanza attiva e partecipazione civica al centro dell'iniziativa ideata dalla classe 3G dell’Istituto Comprensivo Porto Romano ... Leggi su ilfaroonline.it

Cna,assurdo boicottare progetto porto crociere Fiumicino - Con il progetto della Fiumicino Waterfront ora siamo a meno 37% passando, dagli originari 67. Leggi su ansa.it