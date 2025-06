Fiorentina Pioli rimane la priorità per la panchina ma molto dipende anche dalla nazionale

La Fiorentina tiene d’occhio Stefano Pioli come prima scelta per la panchina, nonostante le sfide rappresentate dalla concorrenza della nazionale. Dopo le dimissioni improvvise di Palladino, i dirigenti toscani sono pronti a puntare sull’esperto tecnico, che si prepara a una nuova avventura. La decisione finale dipenderà anche dalle mosse dei vertici della selezione italiana, ma il futuro di Pioli alla Fiorentina sembra ormai scritto.

Fiorentina, Pioli rimane la prima scelta dei viola dopo le dimissioni di Palladino: c’è da battere la concorrenza della nazionale, ma il tecnico è pronto Secondo la Gazzetta dello Sport Stefano Pioli resta il primo obiettivo della Fiorentina per la panchina dopo le improvvise dimissioni di Raffaele Palladino. L’ex tecnico del Milan, con un passato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, Pioli rimane la priorità per la panchina, ma molto dipende anche dalla nazionale

In questa notizia si parla di: Fiorentina Pioli Rimane Panchina

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

Fiorentina, Pioli? Difficile rompere il contratto con gli arabi https://gazzettagranata.com/fiorentina-pioli-difficile-rompere-il-contratto-con-gli-arabi… Rimane un rebus la panchina viola e, secondo quanto ha riferito Alfredo Pedullà, la voce che riguarda Pioli non a Partecipa alla discussione

Fiorentina, Pioli rimane la priorità per la panchina, ma molto dipende anche dalla nazionale - Fiorentina, Pioli rimane la prima scelta dei viola dopo le dimissioni di Palladino: c’è da battere la concorrenza della nazionale, ma il tecnico è pronto Secondo la Gazzetta dello Sport Stefano Pioli ... Leggi su calcionews24.com

Calvario Fiorentina, la panchina senza pace: tutti i nomi del dopo Palladino - Non bastavano gli ostacoli di natura economica legati alla durata e all’entità del contratto (e bastavano), adesso la Fiorentina (l’ottica è quella, ovviamente) guarda con una certa preoccup ... Leggi su msn.com

Fiorentina, c’è l’intrigo Pioli. La Nazionale può strapparlo davvero alla Fiorentina? - Nassr sembra a un passo dai viola, ma viene dato anche in vantaggio per l'eventuale successione in Azzurro ... Leggi su msn.com