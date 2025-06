Fiocco reale a quattro zampe nati i cuccioli di Orla | la cagnolina di William e Kate

Kensington Palace si anima di dolcezza e allegria: Orla, la cocker spaniel di William e Kate, ha dato alla luce quattro adorabili cuccioli, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia d’amore tra la famiglia reale e i loro fedeli amici a quattro zampe. Un legame speciale che continua a incantare gli appassionati di tutto il mondo, dimostrando quanto i cani siano parte integrante di questa dinastia.

Kensington Palace si riempie di guaiti: Orla, la cocker spaniel di William e Kate, ha dato alla luce quattro cuccioli. Donata alla coppia da James Middleton, fratello di Kate e appassionato allevatore, Orla è l’ultima protagonista della lunga storia d’amore tra la famiglia reale e i cani. Dai corgi della regina Elisabetta – mascotte inseparabili di The Queen – ai jack russell adottati da Carlo III, la passione per gli amici a quattro zampe attraversa le generazioni reali. Buckingham Palace continua così a essere regno non solo di corone, ma anche di fedeli compagni pelosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it