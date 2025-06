Finlandia-Polonia | le probabili formazioni

Martedì 10 giugno 2025, al suggestivo stadio Olimpico di Helsinki, si accendono i riflettori sulla sfida Finlandia-Polonia, valida per la quarta giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2026. La Finlandia, desiderosa di regalare una vittoria di prestigio, si prepara a sfidare i leader della classifica, determinata a dimostrare il suo valore in una gara che promette emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme le probabili formazioni di questa attesa battaglia.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2026. I padroni di casa cercano una vittoria di prestigio per superare gli avversari che guidano la classifica a punteggio pieno. Finlandia-Polonia si giocherà martedì 10 giugno 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Helsinki. FINLANDIA-POLONIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il cammino dei padroni di casa è iniziato con una vittoria su Malta e un pareggio contro la Lituania, prima della sconfitta casalinga contro l'Olanda. La Nazionale di Friis non quindi permettersi passi falsi se vogliono mantenere la seconda posizione.

