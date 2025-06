Fininvest chiude il 2024 con un utile record | oltre 260 milioni nonostante la crisi del Monza Calcio

Nonostante le turbolenze del settore calcio e le sfide economiche globali, Fininvest chiude il 2024 con un utile record di oltre 260 milioni di euro, confermando la solidità e la resilienza del gruppo guidato da Marina Berlusconi. Un risultato ancora più significativo se si considera che il risultato è stato ottenuto grazie a strategie innovative e una gestione attenta, dimostrando che la forza di una grande famiglia aziendale può superare ogni ostacolo.

Il gruppo Fininvest, fondato dalla famiglia Berlusconi, ha chiuso l’esercizio finanziario del 2024 con un risultato positivo che conferma la solidità del colosso guidato da Marina Berlusconi. L’utile netto, come anticipato dal Sole 24 Ore, supererà i 260 milioni di euro, registrando una crescita rispetto ai 252,9 milioni dell’anno precedente (+29,2% rispetto al 2022). Un dato ancora più significativo se si considera che il risultato è stato ottenuto nonostante diversi fattori negativi. Donazioni e svalutazioni non frenano la crescita. Tra questi spicca una donazione straordinaria di 60 milioni di euro alla Fondazione Ennio Doris, una svalutazione dei patrimoni immobiliari e, in particolare, una riduzione del valore del Monza Calcio, società retrocessa in Serie B dopo una sola stagione nella massima serie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fininvest chiude il 2024 con un utile record: oltre 260 milioni, nonostante la crisi del Monza Calcio

