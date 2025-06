Fine anno scolastico Papini | Ogni talento può diventare un mestiere

conclusione di un percorso e l’inizio di nuove sfide. Papini, Segretario di Confartigianato Arezzo, ci ricorda che ogni talento può diventare un mestiere; un messaggio di speranza e opportunità per i giovani, pronti a costruire il proprio futuro con passione e determinazione.

Arezzo, 9 giugno 2025 – L’augurio del Segretario di Confartigianato Arezzo rivolto agli studenti, all’indomani dell’ultimo giorno di scuola “Con la fine dell’anno scolastico, rivolgo un saluto caloroso a tutti gli studenti e le studentesse del nostro territorio, in particolare a coloro che si preparano ad affrontare gli esami di fine ciclo. Un traguardo importante che segna la conclusione di un percorso e l’inizio di nuove sfide”. Così Alessandra Papini, Segretario di Confartigianato Arezzo, esprime un messaggio di vicinanza alle ragazze e ai ragazzi che concludono un altro anno scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine anno scolastico, Papini: “Ogni talento può diventare un mestiere”

In questa notizia si parla di: Fine Anno Scolastico Papini

Associazione Memoria Rossoblù. La stagione si è chiusa con i premi di fine anno - Arezzo, 12 maggio 2025 – Venerdì scorso, l'Auditorium Comunale di Montevarchi ha accolto la quinta edizione del Premio Memoria Rossoblù 2024/2025, un evento di grande richiamo per soci, appassionati e tifosi montevarchini.

Il messaggio del Pontefice per gli esami di fine anno: l’incoraggiamento per studenti e docenti - Durante la preghiera del Regina Coeli di domenica 8 giugno in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha rivolto un pensiero speciale al mondo della scuola. Leggi su orizzontescuola.it

Fine anno scolastico in passerella, studenti stilisti per un giorno - Pavia, 7 giugno 2025 – Hanno calcato per la prima volta un red carpet per salutare la fine dell’anno scolastico e presentare alle autorità, ai propri genitori e agli amici il frutto del proprio lavoro ... Leggi su msn.com

Elementari, l’anno scolastico si chiude all’insegna dello sport - Grande festa finale all’insegna dello sport per le scuole primarie di Casina e Paullo: venerdì mattina hanno salutato ... Leggi su msn.com