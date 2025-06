Finanza quale elemento di innovazione strategica delle Pmi

La finanza rappresenta un elemento di innovazione strategica fondamentale per le PMI, offrendo strumenti e opportunità che vanno oltre il semplice sostegno economico. Attraverso servizi finanziari innovativi, digitalizzazione e nuove modalità di accesso ai capitali, le piccole e medie imprese possono superare le barriere del nanismo imprenditoriale, espandersi sui mercati e rafforzare la propria competitività. Solo così si può garantire una crescita sostenibile e duratura nel contesto economico attuale.

Roma, 9 giu. (askanews) - "La finanza sostiene l'aggregazione e l'organizzazione delle imprese, consentendo di pianificare e progettare investimenti attraverso piani industriali e budget: attività centrali nel nostro lavoro quotidiano. Dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese, spesso afflitte dal nanismo, a guardare ai mercati finanziari, così che i capitali possano fluire nelle aziende, riequilibrarne le strutture e favorirne la crescita. Il commercialista diventa per le Pmi un consulente prezioso, sia sul fronte finanziario sia sul piano amministrativo, capace di guidare imprenditori e imprese verso scelte strategiche.

