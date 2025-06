Finals NBA | Gilgeous-Alexander formato MVP | OKC travolge Indiana e si porta sull' 1-1

In un emozionante ritorno alla grande, gli Oklahoma City Thunder sfoderano una prestazione da MVP di Shai Gilgeous-Alexander, travolgendo gli Indiana Pacers e pareggiando la serie delle Finals NBA. Dopo la sconfitta in rimonta di gara 1, ora l'OKC si ripresenta con grinta e determinazione, dimostrando di essere pronto a conquistare il titolo. La squadra di Oklahoma punta deciso al traguardo: il duello tra talento e cuore è soltanto all’inizio.

Oklahoma City (Stati Uniti), 9 giugno 2025 – Pronto riscatto degli Oklahoma City Thunder che, dopo il ko subito in rimonta in gara 1 delle Finals NBA, hanno sconfitto al Paycom Center gli Indiana Pacers con un perentorio 123-107, pareggiando così sull’1-1 la serie che tra pochi giorni si sposterĂ ad Indianapolis e ottenendo il diciottesimo successo stagionale in venti incontri dopo una sconfitta. Un riscatto passato dalle mani di Shai Gilgeous-Alexander: l’MVP della stagione, dopo i 38 punti messi a referto nel primo atto della serie, si è spinto fino a quota 34 (impreziositi da 8 assist distribuiti ai compagni e 5 rimbalzi catturati), entrando così in un ristrettissimo club di giocatori capaci di sfondare il muro dei 3000 punti stagionali (in passato sono entrati in questo ristretto “club”, tra gli altri, assi del calibro di Michael Jordan, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar e l’ex Olimpia Milano Bob McAdoo) e diventando il primo giocatore debuttante alle finali a segnare 72 punti nei due atti iniziali della serie (Iverson era arrivato a 71 nel 2001). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net