Finale scudetto Campionato Opes 2024 25 | Grill Park Ferrara sfida Bello Immobiliare

La finale scudetto del Campionato OPES 2024/25 promette emozioni da brivido, con Grill Park Ferrara e Bello Immobiliare pronti a sfidarsi per il titolo. Dopo un percorso ricco di sorprese, i protagonisti hanno superato avversari di grande calibro, con la squadra di Santini che ha dimostrato determinazione e talento. Chi si laureerà campione quest’anno? Scopriamolo insieme nelle battute finali di questa entusiasmante stagione.

La finale scudetto del Campionato Opes 202425 sarĂ Grill Park Ferrara-Bello Immobiliare. Grill Park Ferrara come ampiamente pronosticato, Bello Immobiliare un pò a sorpresa visto che al termine della regular season si era piazzato al 4° posto. Santini e compagnia hanno eliminato prima ’altra grande favorita, il Magic Pizza e poi in semifinale il Ristorantino Sidun, ribaltando il 3-4 dell’andata. Ricordiamo che il Bello Immobiliare è l’unica squadra che non è ancora stata sconfitta dal Grill Park, entrambe le sfide di campionato si sono concluse sul punteggio di 2-2. Dopo il 4-4 dell’andata, nella semifinale di ritorno dei play off scudetto “Banca Mediolanum” la Giglio passa in vantaggio con Gamberini su assist di Di Maso, ma con due missili dalla distanza Alushi la ribalta prima dell’intervallo e poi Spettoli nella ripresa, servito da Secchi, la chiude sul 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale scudetto Campionato Opes 2024/25: Grill Park Ferrara sfida Bello Immobiliare

