Film sul lago di Como | il Parco del Grumello si trasforma in un' arena cinematografica sotto le stelle

Quest’estate, il Lago di Como si trasforma in un palcoscenico magico: al Parco del Grumello, l’arena cinematografica sotto le stelle prende vita con la rassegna di cinema sperimentale. Un’occasione unica per immergersi nell’arte visiva in un contesto suggestivo e naturale, all’interno del progetto Ecotonalità. Preparatevi a vivere tre serate indimenticabili — domeniche 15, 22 e 29 giugno — tra sogno, natura e cinema.

🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Film sul lago di Como: il Parco del Grumello si trasforma in un'arena cinematografica sotto le stelle

