Fieste tra amîs 2025 a Vissandone

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile a Vissandone con le fieste tra AM238S 2025! Un’occasione unica per gustare ottimi piatti, sfidarsi in divertenti tornei e godersi momenti di allegria in compagnia. Mercoledì 6 agosto, l’appuntamento è con una serata ricca di sapori e divertimento: dalla cucina con menù ridotto al torneo di briscola. Vi aspettiamo!

Il programma della manifestazione. MERCOLEDÌ 6 agosto cucina con menù ridotto 19.00 Apertura festeggiamenti e chioschi enogastronomici 20.00 Torneo di briscola con premi enogastronomici (Info & prenotazioni +39 346 186 9340 Angelo)?Per tutti i partecipanti: "pasta fredda" offerta dalla Pro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Fieste tra amîs 2025 a Vissandone

In questa notizia si parla di: Fieste Amîs Vissandone Enogastronomici