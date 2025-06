‘FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025’ | serata da non perdere

Se sei appassionato di musica latina, non puoi perderti l’appuntamento con Fiesta! Roma Latin Festival, che il 13 giugno in Via delle Tre Fontane 24 vedrà protagonista Havana De Primera. Fondato dal talento cubano Alexander Abreu, questo gruppo incanta con la sua energia e raffinatezza. Preparati a vivere una serata indimenticabile, dove ritmo e passione si uniranno sul palco, regalando emozioni uniche. La serata ti aspetta: non mancare!

Venerdì 13 Giugno salirà sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival – in Via delle Tre Fontane 24, HAVANA DE PRIMERA, gruppo fondato da Alexander Abreu, trombettista, cantante, compositore e arrangiatore cubano. Cresciuto a Cienfuegos, comincia a suonare la tromba all’età di dieci anni. La sua voce sofisticata lo ha reso un vocalist molto apprezzato oltre che un musicista qualificato, è considerato infatti uno dei musicisti cubani più versatili, che ha fatto della sua musica un’affascinante fusione musicale e ritmica di Salsa, Jazz, Funk e afro-cubana. Nel 2008 decide di fondare il gruppo Havana De Primera di cui è direttore, arrangiatore e compositore. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: Fiesta Roma Latin Festival

latinoamericana (@incontriincont1) Partecipa alla discussione

Studio7 Roma (@Studio7Roma) Partecipa alla discussione

‘FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025’: serata da non perdere - Roma Latin Festival – in Via delle Tre Fontane 24, HAVANA DE PRIMERA, gruppo fondato da Alexander Abreu, trombettista, cantante, compositore e arrangiato ... Leggi su funweek.it

Fiesta! Roma Latin Festival: nuova edizione - Mercoledì 21 maggio torna il travolgente Roma Latin Festival, che dal 1995 con la sua magia e la sua inesauribile vitalità, anima le notti dell’estate romana Mercoledì 21 maggio torna il ... Leggi su funweek.it

Fiesta, Grupo Extra venerdì 30 in concerto - Tra questi Me Emborracharè, Disco d’Oro in Italia e tra i brani più ... Leggi su corrieredellosport.it