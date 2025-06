fiducia nelle borse di asia e pacifico con negoziati usa cina sulle terre rare

Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana con ottimismo, sostenute dai progressi nei negoziati tra Usa e Cina sulle terre rare. Tokyo si distingue con uno +0,92%, grazie a un Pil stabile che supera le previsioni, mentre Hong Kong e Shanghai proseguono in positivo. La fiducia degli investitori cresce, alimentata dalle speranze di una collaborazione più stretta tra le due potenze economiche. Questo clima di ottimismo potrebbe segnare un passo importante per i mercati globali.

Prevale la fiducia sulle principali Borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana, che coincide con la ripresa dei negoziati tra Usa e Cina, concentrati sulle terre rare. Tokyo ha guadagnato lo 0,92%, spinta dal dato sul Pil invariato, migliore quindi delle stime su un calo dello 0,2%, Taiwan lo 0,6% e Seul l'1,39%. In controtendenza Sidney (-0,27%), ancora aperte Hong Kong (+1,14%), Shanghai (+0,36%), con l' inflazione cinese in calo meno delle stime (-0,1%), Mumbai (+0,42%) e Singapore (+0,16%). Positivi i future sull'Europa, in calo quelli sui listini Usa. In arrivo in serata la stima sul Pil Usa della Fed di Atlanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net