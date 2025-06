Fiamme tra le sterpaglie Salvata casa in vendita

Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Ascoli ha evitato il peggio a Castel di Lama, dove un incendio tra le sterpaglie minacciava una casa in vendita. Le fiamme, divampate rapidamente nella contrada Valentino, erano state segnalate da passanti che hanno notato il fumo. La prontezza degli operatori ha impedito che il rogo si sviluppasse ulteriormente, salvando l’immobile e proteggendo l’intera zona. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco di Ascoli, ieri mattina, a Castel di Lama per spegnere un incendio divampato in una casa, in contrada Valentino. Era intorno alle 12.30, quando alcune persone che si trovavano a transitare nei paraggi dell’abitazione hanno notato il fumo e le fiamme, che in poco tempo sono divampate tra l’erba alta incolta ed alcuni rampicanti, negli spazi intorno all’abitazione, al momento disabitata perchĂ© in vendita. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno provveduto a sedare l’incendio, si sono registrati danni limitati alle cose, nessuno alle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamme tra le sterpaglie. Salvata casa in vendita

