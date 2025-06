Fiamme nel fienile e schianto in auto | lavoro intenso dei vigili del fuoco

giornata trascorsa all’insegna di emergenze e interventi cruciali. Dalle fiamme che hanno avvolto un fienile allo schianto di un’auto, il coraggio e la prontezza dei Vigili del Fuoco di Caserta sono stati messi alla prova. Un impegno instancabile che dimostra ancora una volta l’importanza del loro ruolo nella tutela della comunità. La loro dedizione è un esempio di professionalità e altruismo in ogni situazione di emergenza.

Giornata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Oltre agli interventi di ordinaria amministrazione come aperture porta, soccorso a persona e numerosi incendi di vegetazione, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati, dalle 16, con la squadra di Teano su un.

