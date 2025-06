Fiamme divampano dal motore di un' auto in corso Porta Nuova

Un episodio che ha scosso la tranquilla mattinata veronese: fiamme improvvise avvolgono un’auto in corso Porta Nuova, generando apprensione tra i passanti. La pronta reazione di carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta come la sicurezza pubblica sia una priorità. La vicenda si sta ora investigando per chiarire le cause dell’incendio e prevenire futuri incidenti.

Momenti di apprensione quelli vissuti nella mattinata di lunedì a Verona. Per cause da appurare, intorno alle 7.30, un'auto ha preso fuoco in corso Porta Nuova. Sul posto si sono diretti carabinieri e polizia locale, insieme ai vigili del fuoco, i quali hanno provveduto in pochi minuti a. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Fiamme divampano dal motore di un'auto in corso Porta Nuova

In questa notizia si parla di: Auto Corso Porta Fiamme

