Festnical 2025 - Il primo festival delle danze e discipline orientali contemporanee

Benvenuti al FESTnical 2025, il primo festival dedicato alle danze e discipline orientali contemporanee! Una giornata unica di emozioni, passo dopo passo, tra insegnamenti, performance e musica live, ideata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica TribalKali. Un’occasione imperdibile per scoprire, condividere e lasciarsi coinvolgere dalla magia delle culture orientali rivisitate in chiave moderna. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, dove tradizione e innovazione si incontrano in un ritmo travolgente.

FESTnical è una giornata di diffusione delle danze orientali contemporanee e delle discipline affini, nata da un'idea dell'Associazione Sportiva Dilettantistica TribalKali. Il cuore della giornata saranno le attività di insegnanti, artisti, musicisti e danzatrici professionisti ed appassionati.

